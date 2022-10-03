ارتبط اسم بلدة القاعد، (30 كيلومتراً شمال حائل)، بالسياحة الزراعية، أحد الأنماط السياحية، التي تتيح للسائح زيارة مزرعة قائمة تحوي خدمات عديدة للاستمتاع بعدد من الأنشطة المرتبطة بالنشاط الزراعي والحياة الريفية، وشجعت السياحة الزراعية المزارعين في بلدة القاعد والقرى القريبة منها لتحسين مزارعهم وتطويرها وتقديم الخدمات المتنوعة لمرتاديها من السياح من داخل المملكة وخارجها، من بساتين ريفية وشاليهات ومسابح وملاعب، وشكلت السياحة الزراعية خياراً رئيسياً للسياح والزوار عند بحثهم في وجهات الجذب السياحي بحثاً عن الهدوء والطبيعة والأجواء المعتدلة، ووضعت بلدة القاعد لها بصمة على خارطة السياحة بالمملكة، بما تحويه من مقومات سياحية ومنتجعات زراعية متنوعة التصاميم. وتحتضن بلدة القاعد أكثر من 650 مزرعة بمساحات واسعة قسمت مزارع صغيرة لا تتجاوز مساحاتها 10 آلاف متر مربع لتكون منتجعات سياحية زراعية جذبت المستثمرين لها من داخل المملكة وخارجها.وتحظى بلدة القاعد «السياحية» باهتمام كبير من قبل أمانة منطقة حائل، ممثلة في بلدية مدينة الخطة، التي وضعت جل اهتمامها لتطوير هذه الوجهة السياحية، وخطت خطوات ملحوظة لتطويرها، بدءاً من تحسين وتجميل المدخل الرئيسي لبلدة القاعد والميادين بالتشجير والإضاءات وطبقات الأسفلت وإزالة التشوهات البصرية بالبلدة، وتكثيف حملات النظافة على المنتجعات الزراعية.وأكد رئيس بلدية الخطة المهندس بندر الشمري، أن بلدة القاعد إحدى الوجهات السياحية بالمنطقة، فهي تتميز بميز نسبية فريدة أصبحت عاملاً من عوامل جذب السياح وكذلك المستثمرين للمنطقة، تتمثل بوفرة المياه والأرض الخصبة والأجواء المعتدلة والمزارع والمنتجعات السياحية الزراعية، إذ استثمر أهلها مزارعهم لتكون وجهات جذب للسياح، من داخل المملكة وخارجها. وقال الشمري: إننا في بلدية الخطة نولي اهتماماً كبيراً ببلدة القاعد، ونسعى للعمل على تطويرها، وقد سعينا لتحسين مدخل البلدة وصيانة الأرصفة والإنارة وطبقات الأسفلت والتشجير والتخطيط والدهانات وإزالة الكثير من عناصر التشوه البصري، إضافة لدراسة وطرح العديد من المواقع الاستثمارية المتنوعة التي ستنعش الحركة الاقتصادية ببلدة القاعد وتجذب المستثمرين لها، مبيناً أن بلدية الخطة سعت خلال الأشهر الـ 6 الماضية لتنفيذ عدد من الأعمال والمبادرات في مدينة الخطة والقرى التابعة لها، التي تعتبر كذلك من الوجهات السياحية؛ لما تحتضنه من مزارع ريفية يرتادها الزوار من مختلف مناطق المملكة، وقال عملت البلدية على إعادة تأهيل المنطقة المركزية لمعالجة التشوه البصري بمدينة الخطة ممثلة بالسفلتة والأرصفة والتخطيط والدهانات وتهذيب الجزر، وكذلك تجميل مدخل الخطة بالنوافير والتشجير والإضاءات، وتنفيذ طبقات أسفلت للشوارع الرئيسية بأحياء المدينة، ويجري العمل على تنفيذ بوابة الخطة، موضحاً أن هناك خططاً مستقبلية تطويرية لمدينة الخطة وبلدة القاعد وسنعمل على تنفيذها بإذن الله، وستضفي جمالاً لجمالهما، ولكن تحتاج وقتاً لتنفيذها، وإن شاء الله ستشاهدونهما من الوجهات السياحية الجميلة والجاذبة للاستثمار بالمنطقة.