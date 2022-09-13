طالب المؤرخ عيسى القصير بإدراج مساجد الكوع والقنطرة وعداس في الطائف ضمن المساجد الأثرية لقيمتها التاريخية في الأثر الإسلامي.وأكد القصير لـ«عكاظ»، أن محافظة الطائف تزخر بالمساجد التاريخية والأثرية، وهناك 3 مساجد من الأثر الإسلامي كمسجد الكوع، القنطرة، عداس، وهي بحاجة إلى الترميم من جديد حسب رؤية 2030، مطالباً بإدراجها ضمن مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية، وهو المشروع الكبير الذي يهدف لتجديد هياكلها ومنحها قيمة جوهرية من خلال ترميمها على أسس تاريخية قديمة وترسيخ الإستراتيجيات الهادفة لحفظها، وحمايتها من آثار التقادم والتساقط والتهدّم.وحسب الروايات التاريخية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بمسجدي الكوع وعداس حين قدومه للطائف، واستقبله عداس بطبق من العنب عند حائط البستان، فيما يعد مسجد القنطرة من الآثار الإسلامية التي برهنت على سمو العمارة وفن البناء والتشييدوتحظى هذه المساجد بتدفّق هائل من السياح الذين يقصدون الطائف دائماً لمكانتها العميقة في نفوسهم، ويحرصون على الصلاة فيها والمزيد من المعلومات عنها وتوثيق زياراتهم بالصور.