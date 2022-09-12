طالب عدد من مواطني أحد رفيدة الجهات المختصة في وزارة الصحة بالعمل على إنهاء صيانة جهاز أشعة الأسنان بمركز صحي الأمير عبدالرحمن في محافظة أحد رفيدة، والذي لازال العاملون والمراجعون ينتظرون توفيره في عيادة الأسنان منذ أسابيع حتى اللحظة. ورصدت «عكاظ» خلال رصدها للمركز الصحي، عدم تمكن مراجعين من إجراء علاجات لأسنانهم، فيما لوحظ عدم توفر مساعد طبيب في العيادة. وقال خالد وسعود القحطاني وفهد البشري، إنهم سيتجهون لحجز مواعيد في عيادات الأسنان بمركز صحي عرق بالحنا. «مازلنا ومعنا كثيرون، ننتظر عمل صيانة للجهاز الذي استغرق فترة زمنية»، وتساءلوا: متى يتم الانتهاء من صيانة جهاز أشعة الأسنان في مركز صحي الأمير عبدالرحمن بأحد رفيدة؟