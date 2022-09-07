يترقب سكان قرية زبيدة التابعة لمحافظة أبوعريش في منطقة جازان خدمات السفلتة منذ سنوات عدة، مع استمرار مطالباتهم للبلدية بالتعجيل في المشاريع وهي التي استمرت لأعوام طوال بلا طائل. وقال عدد منهم إن القرية تشكو من الشوارع الترابية التي تسببت في كثير من المعاناة، خصوصاً عند هطول الأمطار، إذ تتحول الشوارع إلى مستنقعات تتوقف معها حركة مرور المركبات والمشاة، فضلاً عن انتشار الحفر التي أتلفت مركباتهم.وطالب المتحدثون بلدية أبوعريش بالالتفات إلى معاناتهم وسفلتة الطرق الترابية في أسرع وقت. وأبدى توفيق قحطاني انزعاجه من الطرق الترابية في قريته وافتقادها للسفلتة وانتشار الحفر، مشيراً إلى أن الطرق أتلفت المركبات، داعياً البلدية إلى التحرك لمعالجة الطرق عبر سفلتتها في أسرع وقت ممكن.وناشد محمد علي الجهات المختصة بإنهاء معاناة السكان في قرية زبيدة، والاهتمام بالشوارع التي تعاني من غياب السفلتة، لافتاً إلى أن الطرق تثير الغبار في القرية وتسبب الأمراض التنفسية.