طالب عدد من سكان حي الشرائع (شرق مكة المكرمة) أمانة العاصمة المقدسة باستكمال مشروع تجميل الجزيرة الوسطية لشارع عمر قاضي ٦٤.وقال كل من بدر الحربي، نواف بن سعود، سعد القثامي لـ«عكاظ»: «شرعت الأمانة قبل عدة أشهر في مشروع لتحسين الجزيرة الوسطية في واحد من أكبر وأهم الشوارع الرئيسية بالشرائع، حيث تم رصف جزء من الجزيرة، ووضع أحواض لزراعة الأشجار وأعمدة الإنارة، إلا أن العمل توقف منذ عدة أسابيع دون سابق إنذار».وأضافوا: «استبشر أهالي الشرائع خيراً عند بدء العمل بالمشروع بعد مطالبات عدة طوال السنوات الماضية؛ نظراً لحيوية هذا الشارع، ويتعين استكمال المشروع، وإلزام المقاول باستكمال العمل حتى يظهر هذا الشريان بالشكل المناسب واللائق به، فهذا الشارع يعد واجهة رئيسية لكافة مخططات الشرائع ويعد محوراً مرورياً مهماً».