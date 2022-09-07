أكدت شركة المياه الوطنية العمل بكل جهد لتقديم الخدمات للمستفيدين والأخذ بملاحظاتهم سعياً منها لتحسين ورفع المستوى. وأضافت في بيان أصدرته رداً على الخبر المنشور في «عكاظ» (الإثنين) الموافق 29 أغسطس 2022 بعنوان (مع تعثر الحلول الإلكترونية.. عودة أزمة المياه إلى السيل الصغير)، بأن خدمة الصهاريج بمنطقة السيل الصغير متوفرة عبر الخدمات الإلكترونية بالفرع الإلكتروني والتطبيق الذكي للشركة تسهيلاً لخدمة العملاء، مشيرة إلى تقديم الخدمة لأكثر من 13 ألف عميل شهر أغسطس الماضي.وذكرت بأن التقديم لطلب الخدمة عن طريق الحضور إلى مقرات محطات التعبئة متاح ويعمل بانسيابية وفق التنظيم المحدد لتقديم الخدمة للعملاء، في حالة عدم قبول الطلب الإلكتروني.