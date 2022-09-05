اللوحة التي وضعتها هيئة الهلال الأحمر على الطريق السياحي الطائف - بني سعد - الباحة، وكتب عليها «لإسعاف المرضى والمصابين الاتصال على الإسعاف 997»، لا يهتم بها سالكو الطريق السياحي وسكان المنطقة كونها لا تشملهم، حيث ظلوا يطالبون بمركز قريب منذ 30 عاماً مع وعود لم تتحقق حتى اليوم، إذ يتم نقل المصابين على سيارات المواطنين قبل وصول سيارات الإسعاف التي تنطلق من مركز السر جنوب الطائف أو من ميسان لمسافات طويلة قد يموت فيها المصاب.ويطالب محمد النفيعي وعلي السعدي وإبراهيم الثبيتي بسرعة اعتماد مركز للهلال الأحمر في بني سعد لخدمة السكان وسالكي الطريق بعيداً عن الأعذار السابقة التي تتحدث عن قرب السحن من ميسان، وهذا غير صحيح، فالسحن مركز لبني سعد ومسافة آخر نقطة من بني سعد تبعد 80 كيلومتراً عن ميسان.وأشار محمد العتيبي وعبدالله الثبيتي وسامي المالكي إلى أن الطريق السياحي يخدم أكثر من 1000 قرية، تمتد من مدخل بني سعد حتى المندق في منطقة الباحة، ولا يزال يفتقد للازدواجية ليكون البديل للطريق السريع الطائف - قيا - الباحة. وأشار مواطنون إلى أن الوعود التي قطعتها وزارة النقل سابقاً ما زالت خارج التنفيذ، فالطريق السياحي يخدم القرى ويسلكه السياح القادمون إلى الطائف أو إلى الجنوب كونه يمر على مواقع سياحية في بني سعد وميسان وبني مالك وثقيف والمندق.وشدد المواطنون على ضرورة سرعة إيجاد الحلول وتنفيذ الطريق حتى يخدم السكان والسياح ويقلل من الحوادث والازدحام الذي يشهده الطريق، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الطلاب والطالبات ينطلقون بشكل يومي إلى جامعات الطائف والكليات والمدارس، وكذلك الحال للموظفين.