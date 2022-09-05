يعاني أهالي ظهران الجنوب بمنطقة عسير، من تهالك الطبقات الأسفلتية وانتشار التشققات الخطيرة على سطح الطريق المؤدي إلى منفذ علب الحدودي وسوق الخضار، ما يعرضهم في حال السير مشاة للإصابات، وفي الوقت نفسه يؤدي لتعطل مركباتهم نتيجة سيرها على طرق غير معبدة ومتهالكة.وتمنوا من الجهات ذات الاختصاص التدخل ومعالجة الطرق التي مضى عليها أشهر وهي بتلك الحال .عبدالله الودعاني أحد سكان المحافظة قال: الطريق رئيسي وتمر به ناقلات وصهاريج للمياه ومع مرور الوقت وكثرة استخدام الطريق دون صيانة بات متهالكاً ويحتاج إلى تدخل.ويضيف محمد القحطاني: الطريق يخدم أكثر من 10 آلاف نسمة، وهو طريق حيوي يربط محافظة ظهران الجنوب بمنطقة جازان ومركز الربوعة والغايل والغول وأكثر من 30 قرية، وبالتالي يحتاج تدخلاً سريعاً حتى لا تتفاقم المشكلة.فيما يتمنى ناصر بن عبدالله من الجهات ذات الاختصاص وتحديداً البلدية التدخل في إنهاء هذه المشكلة وإعادة الحياة للطريق دون خوف من تعرض مركباتهم للعطل خصوصاً أن حركة السير على الطريق مستمرة ليلاً ونهاراً.