شكا عدد من سكان حي المنار بمحافظة جدة لـ«عكاظ» -فضلوا عدم ذكر أسمائهم- من تدني مستوى البنية التحتية في الحي، بعدما باتوا يعانون منذ عدة أشهر من اهتراء الأسفلت في الشوارع الداخلية للحي؛ ما يعرض سياراتهم للأعطال الدائمة والأضرار.وأشار السكان إلى أنهم تقدموا بعدة بلاغات خلال الأشهر الماضية لأمانة جدة دون جدوى، حيث يتم الوقوف على الإشكالية دون معالجتها، وعزت الأمانة -بحسب حديث السكان- اهتراء الأسفلت إلى أنه يعود لسوء الصرف الصحي في الحي.وطالب السكان بالنظر لهذه المشكلة جدياً ومعالجتها بشكل فوري للحد من الأضرار التي يواجهونها.«عكاظ» بدورها طرحت الشكوى على طاولة أمانة محافظة جدة، وتم إرسال الاستفسارات لإدارة العلاقات العامة بالأمانة، إلا أنه لم يصل الرد حتى كتابة هذه السطور.