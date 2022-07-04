يطالب أهالي قرى آل مرتفع ببني ثوعة الواقعة على ضفاف وادي تيه على امتداد طريق محايل - أبها الدولي، بتوفير الخدمات البلدية الأساسية منذ آكثر من 40 عاماً.ويقول وكيل نائب قبيلة بني ثوعة أحمد سعود سروي: «يجب على الجهات المعنية في بلدية محايل عسير تشكيل لجان متخصصة للوقوف على الأوضاع في قرى بني ثوعة ورصد احتياجاتها المختلفة والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، لاسيما أن المواطنين يطالبون بتوفير الخدمات البلدية الأساسية لأكثر من 40 عاماً، ولكن للأسف لم يتجاوب معنا أحد».واستغرب محمد يحيى عسيري من عدم الاهتمام بقرى آل مرتفع ببني ثوعة أسوة بالقرى المجاورة لها، مشيراً إلى عدم توفر الخدمات البلدية الأساسية، حتى حاويات النفايات ليس لها وجود.وأضاف، تقدمنا بمطالب عديدة للجهات المعنية لتوفير الخدمات في بعض القرى، إلا أن ذلك لم يحصل حتى الآن.وقال أحمد عسيري: «منذ أعوام طويلة ونحن نطالب بتوفير الخدمات اللازمة ولم نحصل إلا على الوعود ولم نلمس أي شيء على أرض الواقع، ونطالب بسرعة الاهتمام وإرسال لجان تقف على تلك القرى، علما بأن هناك 3 مخططات حكومية مأهولة بالسكان بحاجة ماسة إلى توفير الخدمات فيها».