فوجئ سكان حي النوارية والأحياء المجاورة له بخطابات شركة المياه التي تطالبهم بدفع رسوم الصرف الصحي خلال شهر واحد فقط، على رغم أن الرسوم تتجاوز الـ15 ألف ريال لكل منزل.وفيما يطالب السكان بتقسيط الرسوم ودمجها مع الفواتير الشهرية، هددت الشركة بقطع الخدمات عن المتأخرين عن السداد.وأكد سعيد اللحياني، أن رسوم خدمة الصرف الصحي مبالغ فيها، مطالبا الشركة بإعادة النظر فيها وتخفيف الأعباء على المواطنين، وإعطائهم فترة زمنية مناسبة وعدم التضييق عليهم. عضو لجنة إصلاح ذات البين في حي النوارية ناير البقيلي، طالب شركة المياه بإعادة النظر في قرارها، فالمواطنون معظمهم من ذوي الدخل المحدود ومنهم الأيتام والأرامل الذين لا يستطيعون دفع هذه المبالغ الخيالية خلال شهر واحد فقط.ويرى مخلد العبيدي، أن الرسوم التي حددتها شركة المياه مرتفعة جدا، فهي تحسبها أكثر من مرة في ذات الوقت، إذ تحسبها على مساحة الأرض وكذلك تحسبها على عدد الوحدات، وكان الأولى أن تكتفي بعدد الوحدات فقط، مطالبا الشركة بإيجاد حلول للمواطنين بدلا من التهديد بقطع خدمة المياه عن منازلهم.وأشار عدد من المواطنين إلى نيتهم مقاضاة الشركة، بسبب تأخر إيصال الخدمة 40 عاما، وكذلك توقف المشروع طوال 6 سنوات.من جهته، أكد المتحدث باسم شركة المياه الوطنية بمنطقة مكة المكرمة خالد مقبول، أن شركة المياه الوطنية تقوم بإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي لخدمة عملائها الكرام في المناطق كافة، لتوفير خدماتها وتحسين جودة الحياة والمحافظة على البيئة، وتقوم بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر من منظم المياه، والمتضمن إشعار العملاء بضرورة تقديم طلب الارتباط بالخدمة خلال 30 يوما من تاريخ إشعارهم بتشغيل شبكة الصرف الصحي بالحي، كما نوضح أن حي النوارية بمكة ضمن الأحياء المخدومة بشبكة الصرف الصحي.