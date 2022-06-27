طالب سكان أكثر من 10 أحياء (غرب مدينة عرعر)، بإعادة فتح قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى عرعر المركزي القديم، بعد انتقال المستشفى إلى (شرق عرعر)، واستخدام الإسعاف والطوارئ القديم موقعا لفحص pcr.ويعاني سكن أحياء (غرب عرعر) من عدم وجود إسعاف وطوارئ، إذ يحتاجون إلى الذهاب لبرج الشمال الطبي (شرق عرعر) أو إلى مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد على طريق المطار.وقال خالد السبعاني، ومحمد العنزي، ومنصور الشمري «منطقة غربي عرعر كبيرة جداً، ونحتاج الوصول بالمصاب أو المريض بسرعة، ومستشفى عرعر المركزي القديم مؤهل وجاهز تماماً وقريب من أحياء غرب عرعر، ونطالب صحة الشمالية بالعمل على إعادة الإسعاف والطوارئ إلى غرب المدينة».من جانب آخر، أفادت إدارة التواصل والعلاقات العامة في «صحة الشمالية» لـ«عكاظ» أن مدينة عرعر تتم تغطيتها بمركزين مناوبين في شرق عرعر (مركز صحي جنوب الفيصلية) وغرب عرعر (مركز صحي العزيزية) يعملان بنظام المناوبة حتى الساعة 11 مساء، إضافة إلى يومي الجمعة والسبت، إلى جانب وجود «طوارئ» مستشفى برج الشمال الطبي، ومستشفى الأميرعبدالعزيز بن مساعد، ومستشفى النساء والولادة والأطفال، تعمل جميعها على مدار الساعة.