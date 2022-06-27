بعدما انتهى عمل المجلس البلدي بمحافظة أحد رفيدة كسائر المجالس البلدية في المملكة، تبخرت وعوده بتلبية مطالب المواطنين، التي ظلت حبيسة أدراجه، دون تنفيذ على أرض الواقع، فيما لا تزال تلك المطالب معلّقة، بينما العشرات من الأهالي يطالبون رئيس بلدية المحافظة المهندس حسن مضواح القحطاني بالعمل على تلبيتها وتحقيقها؛ الممثلة في إنشاء حدائق ومماشٍ وملاعب أحياء وسفلتة شوارع ترابية.وقال المواطنون محمد وسعيد القحطاني، وسعيد سالم، وعلي سعيد لـ«عكاظ»: «ننتظر والعديد من المواطنين والأُسر تنفيذ مشاريع حدائق في جنوب المحافظة خصوصا مع مماش، حيث الحاجة ملحة، ونطالب بالنظر بعين الاعتبار حيث تكثر في مواقع دون أخرى وأبناء المحافظة من حقهم أن يستمتعوا بقضاء أوقات فراغهم دون التوجه إلى حدائق تبعد عنهم عدة كيلومترات».وأضافوا: «المماشي لم يتم تنفيذها في عدة مواقع، ومن الأولى أن يتم تنفيذها تلبية لمطالب المواطنين ليمارسوا رياضة المشي في أي وقت، مقارنة بمواقع ومحافظات مجاورة».وتساءلوا: «لماذا تغيب ملاعب الأحياء في العديد من المواقع المناسبة، وأين تنفيذها لممارسة الرياضة لمختلف الأعمار السنية؟»، ونوهوا إلى وجود شوارع ترابية لا تزال على حالها رغم تهيئتها منذ فترات سابقة في ظل مطالب سابقة منذ سنوات، علاوة على عدم وجود أعمدة إنارة على جوانبها.وأفادوا بأنهم ينتظرون تشكيل لجنة للوقوف ميدانياً على تلك المطالب، ولقاء للأهالي للحديث عن معاناتهم وتلبية مطالبهم.