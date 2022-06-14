طالب عدد من أبناء محافظة أحد رفيدة، الجهة المختصة في وزارة الصحة، بالعمل على تمديد ساعات العمل في مركز صحي أحد رفيدة، ليكون 24 ساعة بدلاً من 8 ساعات فقط؛ حتى ينتهي الزحام الكبير الذي يشهده طوارئ مستشفى المحافظة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع في ظل عدم توفر كادر طبي يغطي الأعداد الكبيرة.وقال المواطنون محمد القحطاني، وفهد البشري، وناصر الرفيدي، وعبدالله بن منصور لـ«عكاظ»: «اعتدنا والكثيرون على الزحام الشديد في طوارئ مستشفى المحافظة؛ نتيجة عدم تمديد ساعات العمل في مركز صحي أحد رفيدة خصوصا، فيما يستغرق انتظار غالبية المرضى من مختلف أعمارهم نحو الساعتين في طوارئ المستشفى؛ نظرا لعدم تمديد ساعات العمل في المركز الصحي، ووجود كادر طبي قليل مقارنة بأعداد كبيرة من مرضى الحالات الباردة، وما يتخلل انتظارهم من علاج لعدة حالات طارئة، خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع».وأشاروا إلى أن خدمة المواطن صحياً من الأولويات التي تعمل وتحرص عليها وزارة الصحة.