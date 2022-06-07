تجاوبت أمانة الأحساء حول ما نشرته الصحيفة بتاريخ 30 مايو 2022 تحت عنوان «مدخلنا الوحيد ضاق بنا.. وننتظر الخدمات»، وقالت في ردها على «عكاظ»، على لسان متحدث الأمانة خالد بووشل، إن الوضع الحالي لمساحة البلدة وبحسب خطط ودراسات الأمانة لا يستدعي بالضرورة إضافة مدخل آخر في الفترة الراهنة، موضحاً أن المطالبة بإتاحة المجال للتوسع العمراني في البلدة «توجد معوقات تحد من التوسع، إضافة إلى وجود الحدود الجغرافية كالمزارع الممتدة بمحاذاة البلدة»، وفي ما يخص المخططات السكنية أوضح بووشل، إنه تم اعتماد مخطط رقم 78/‏‏14 في 1422هـ، وتم منح 149 قطعة للمواطنين، وفي ما يتعلق بإنشاء الحدائق في البلدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء حديقة بمساحة 4000م2، تضم مرافق وخدمات مساندة، مشيراً إلى أنه وبصفة مستمرة تتم جدولة أعمال صيانة أعمدة وفوانيس الإنارة، مؤكداً وجود خطوات قادمة لإنشاء مضمار مشاة في البلدة بحسب الاعتمادات المالية المتاحة، ملمحاً أن الملاحظات على الصرف الصحي أنه لا يدخل في اختصاص الأمانة خدمياً.