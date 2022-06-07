تحولت المنطقة الصناعية في محافظة خميس مشيط - التي يصفها الاقتصاديون برابع مدينة تجارية في المملكة - إلى منطقة للتشوهات البصرية، تناثرت فيها المركبات التالفة وبقاياها ناهيك عن المخلفات في غير الأماكن المخصصة.«عكاظ» تجولت في المنطقة ورصدت العديد من الأمور التي تحتاج إلى تدخل ومعالجة من قبل الجهات الخدمية، سوء سفلتة وحفر عديدة بأحجام مختلفة وأرصفة شبه متهالكة، فانعكس ذلك على ظهور تشوه بصري للمنطقة.«عكاظ» خلال جولتها التقت كلا من عبدالرحمن الشهري، ومحمد الشهراني، وفهد القحطاني، الذين عبروا عن عدم رضاهم عن وضع المنطقة الصناعية، متسائلين أين الجهات ذات الاختصاص للمعالجة والتدخل؟ واصفين، أن كل السلبيات الموجودة هي واضحة، من سيارات خربة تشكل ازدحاما وخطرا على المنطقة، وشوارعها بحاجة إلى النظافة، والأسفلت يحتاج إلى صيانة ويتحول عند هطول الأمطار إلى مستنقعات.