تساءل عدد من أهالي العاصمة المقدسة عن موعد انتهاء أعمال استكمال الأكتاف الخاصة بكوبري المعيصم بطريق مكة - الشرائع السريع، إذ قال كل من محمد سالم العتيبي وخالد الهذلي وعلي الزهراني لـ«عكاظ»: يعد كوبري المعيصم أحد المحاور الرئيسية لتحرير الحركة المرورية، خصوصاً خلال موسم الحج، فالكوبري يربط ما بين القادمين من طريق المدينة المنورة السريع والقادمين عبر طريق الطائف - السيل السريع، ولهذا يعتبر من المحاور المهمة والرئيسية بالعاصمة المقدسة.وأضاف عاصم السميري، قائلاً: معظم حجاج بيت الله الحرام، يستخدمون الكوبري في انتقالهم إلى مشعر منى وكذلك أيام التصعيد؛ ولهذا تأتي أهميته، ومن هذا المنطلق نتمنى من الشركة القائمة المنفذة للمشروع الإسراع في إنجاز مهامها، فالملاحظ الآن أن العمل لا يرتقي إلى السرعة في التنفيذ، وعلى أمانة العاصمة المقدسة أن تضع ذلك في أولوياتها وتتابع المشروع، فموسم الحج بات على مشارف الدخول إلى العاصمة المقدسة، وإنجاز مشروع أكتاف كوبري المعيصم سيسهل الحركة المرورية، وسيخفف من زحام طرق العاصمة المقدسة.