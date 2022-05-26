يعتبر مشروع تطوير وتحسين التقاطعات من أهم المشاريع الحديثة التي عملت أمانة محافظة حفر الباطن عليها، إلا أن مشروع تطوير وتأهيل الدوارات بالمحافظة بات يشكل خطرا على سالكي الطرق، وتسبب في وقوع عدد من الحوادث المرورية.وقال نايف الهمش لـ«عكاظ»: «استبشرنا خيراً بمشروع تطوير وتأهيل الدوارات بالمحافظة، لكن مضى أكثر من 6 أشهر دون أن يتحرك شيءٌ داخل الميادين التي تعتبر واجهة للمحافظة، وباتت تشكل تشوهاً بصرياً للمارة، ومن أهمها دوار مطار حفر الباطن بالقيصومة، ودوار طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع تقاطع أبو بكر الصديق، ونتمنى من الأمانة السرعة في إنهاء هذا المشروع المهم الذي يعكس جمال المحافظة».وأضاف عقيل العياد: «نشكر الأمانة على مبادرتها واهتمامها بتزيين وتجميل التقاطعات، لكنها في وضعها الحالي تشكل خطراً كبيراً على سالكي الطريق، وكانت سبباً في وقوع عدد من الحوادث المرورية الخطيرة؛ بسبب حجب الرؤية من العوازل الحديدية التي وضعتها الشركة المنفذة للمشروع».من جهته، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام في أمانة حفر الباطن سعود الصقري لـ«عكاظ» أن السياج الموجود في الدوارات يحفظها من التشوه البصري.وقال: «الأمانة بدأت بالعمل في بعض الدوارات، والجزء الآخر تعمل الأمانة على التنسيق مع عدد من الرسامين والنحاتين والمصممين لإخراجها بشكل مميز».