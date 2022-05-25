يشتكي أهالي وزائرو ومصطافو (أبها)، من الازدحام المروري على طريق الحزام الدائري في المدينة السياحية، التي يرتادها مئات الآلاف سنوياً.وطالبوا بتوحيد مساري الطريق؛ لإنهاء الزحام والتلبك المروري الذي يشهده الطريق الحالي، الذي أصبح عائقاً أمام الكثيرين من محبي المدينة الجميلة التي لا يفارقها المطر والضباب، وصاحبة المقومات السياحية التي وضعتها في مقدمة أجمل المدن مقصداً للسياحة، للاستمتاع بأجوائها وطبيعتها الخلابة.وقال سلمان مقرح، وسفر آل سعد، وعلي مفرح، وجارالله حسين لـ«عكاظ»: «سيبدأ موسم الصيف بعد أقل من شهرين تقريباً، وما زالت المعاناة من الازدحام المروري على طريق الحزام الدائري مستمرا خلال عطل نهاية الأسبوع، فكيف سيكون الحال مع قدوم المصطافين». وأضافوا: «النتيجة تلبك مروري شديد، وتكرار معاناة مواسم الصيف الماضية، حيث تتوقف الحركة المرورية من شدتها، ولو تحركت الجهات المختصة عاجلاً لتوحيد المسارين خلال الفترة ما قبل موسم الصيف، ستنتهي معاناتهم وستتحرر الحركة المرورية».