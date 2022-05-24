يشتكي سكان حي الساير بالحوية (شمالي الطائف) من تسربات المياه الآسنة التي لا يعلمون عن مصدرها، ما تسبب في انبعاث الروائح الكريهة في أرجاء الحي وانتشار الحشرات بأنواعها.وقال بندر العتيبي: «يُطل منزلي على موقع التسرب المائي، ما أدى إلى وصول الروائح الكريهة إلى داخل منزلي، فضلاً عن انتشار الحشرات بشكل كبير داخل الحي ككل، ما يهدد الصحة العامة والبيئة في الحي».وأوضح عبدالرحمن القرشي، أن المياه الآسنة تسببت في نمو الحشائش التي أصبحت مأوى للأفاعي والضفادع والكلاب الضالة التي تشرب هذه المياه الآسنة، مستغرباً من عدم تعامل الجهات المعنية مع هذه الكارثة البيئية التي تهدد الصحة العامة للسكان والأطفال الذين يلعبون جوارها دون إدراك لمخاطرها الجمة.