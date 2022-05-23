طالب عدد من سكان محافظة العرضيات، الاستفادة من أحد المباني المهجورة بالمحافظة وتحويله إلى مركز لطب الأسنان.وأشاروا إلى أن وزارة الصحة استلمت المبنى، وصدرت الموافقة بتحويله، إلا أن صحة القنفذة لم تنفذ، مما جعل الإهالي يتساءلون عن السبب.منوهين إلى أن ترك مبنى حكومي كهذا دون الاستفادة منه يعتبر هدرا للمال العام وضياعا لحقوق المواطن؛ ما يجعل الأهالي يكررون مطالبهم بافتتاح مركز أسنان يخدم أهالي محافظة العرضيات.وقال عبدالله محمد حمزة، ويحيى حسن عون، وعبدالهادي حسن عبدالهادي: «وجود مبنى حكومي مهجور في محافظة العرضيات وبالتحديد بالقرب من مستشفى ثريبان العام يعتبر أمرا في غاية الغرابة، فالمبنى ناله من الإهمال الكثير خاصة بعد تخلي وزارة التعليم عنه وهي الجهة التي أنشأته، وبعد صدور توجيه بالاستغناء عنه وتسليمه لإدارة الشؤون الصحية بالقنفذة، وهو مبنى الوحدة الصحية المدرسية والأمل أن يجد من يهتم به ونراه وقد تحول إلى مركز طبي للأسنان نستفيد منه».