تجاوباً مع ما نشرته «عكاظ» في 13 ديسمبر 2021، بعنوان: «لماذا لا تُضاء نصف مصابيح طريق العقيرة بأحد رفيدة؟»، استكملت الجهة المختصة إضاءة الطريق الذي يربط محافظة أحد رفيدة بمركز الواديين، بعد أن كانت نصف مصابيحه غير مضاءة، ما خلق استياء مستخدمي الطريق خصوصاً في فترات المساء. وكان عدد من المواطنين ذكروا لـ«عكاظ» أن نصف الطريق من جهة مركز الواديين ظل مُظلماً، وطالبوا الجهة المعنية التجاوب بإنارة الفوانيس، فالظلام على الطريق، يُدخل الخوف في قلوب قائدي المركبات ومرافقيهم في فترات الليل عند التوجّه من وإلى مركز الواديين، فيما يعمد الكثيرون على التوجّه إلى طريق الملك عبدالله، دون طريق العقيرة المضاء في ظل حركة السير المتواصلة.