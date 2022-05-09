يشكو سكان حي النوارية شمال مكة المكرمة، من عبّارات السيول الواقعة قرب المركز الصحي والدفاع المدني التي تشهد زحاماً كثيفاً، باعتبارها المنفذ الوحيد الرابط بين شرق النوارية وغربها. وتعد العبّارات في المنطقة المنفذ الوحيد للسكان في طريق العودة لمكة المكرمة خصوصاً سكان الحي الواقع خلف الدفاع المدني، إذ لايستطيع السكان والأهالي العودة إلا من موقف حجز السيارات الذي يبعد لنحو 5 كيلو مترات، ما يجعلهم يتزاحمون على العبّارات في منتصف الحي.وطبقاً لعدد من سكان الحي، ومنهم: محمد عسيري، وخالد الحربي، وعيسى السلمي، فإن وزارة النقل والبلدية والمرور مطالبة بضرورة دراسة وضع الحي وتنظيم العبّارات وتهيئتها وسفلتتها لتكون صالحة للاستخدام. وأشاروا إلى أن الكثير من المواطنين تتعرض سياراتهم للتلف سواء بالاصطدام بالأسقف وسقوط الكتل الأسمنتية ما يعرّضها للخطر. وطالب الأهالي الأمانة بضرورة التدخل وحل الإشكالية التي أقلقت سكان هذا الحي منذ فترة طويلة.يشار إلى أن هذه العبّارات تشهد زحاماً كثيفاً في أوقات الذروة في الصباح والمساء وتحتاج إلى سفلتة وتهيئة وإنارة حفاظاً على أرواح المواطنين.