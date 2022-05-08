أخلى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، مسؤوليته عن الباعة الجائلين للمواشي، الذين انتشروا على الطرقات والشوارع المؤدية لمدخل سوق الأنعام بالطائف؛ ما ألحق الخسائر للمستأجرين النظاميين في السوق وتسبب في إغلاق الطرقات.وأشار مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي لـ«عكاظ»، أن الباعة المتجولين الذين يقومون بالبيع في الطرقات ليس من اختصاص الوزارة، مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الباعة المتنقلين للبيع داخل السوق بشكل نظامي عبر الإجراءات النظامية، علما بأنه يمنع بيع السيارات ومسموح للباعة بيع مواشيهم خلال فترة الحراج بالساحة المخصصة لهم، لما يترتب على البيع العشوائي بالطرق العامة من مشاكل، مثل ازدحام وعرقلة الحركة المرورية، واحتمالية بيع مواشٍ مريضة لم تخضع للمتابعة، ويصعب على المشتري الوصول للبائع المتنقل إذا وجد مشكلة في الماشية. وأكد الغامدي، أن المراقبين الذين تم تكليفهم للعمل في فترة إجازة عيد الفطر المبارك متواجدون باستمرار في أسواق النفع العام لتقديم أفضل الخدمات لمرتادي السوق والتيسير على زوارها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.