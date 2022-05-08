تسببت العاصفة القوية، التي هبت مساء أمس في وقت متأخر من الليل، على محافظة الأحساء، في تحطم أعداد من أعمدة نقل التيار الكهربائي الخشبية، وأعمدة الإنارة.ووقفت «عكاظ» على مشاهد في حي الأمراء غرب مدينة المبرز، وحي الغسانية، حيث تضررت أشجار كثيرة على امتداد شارع الظهران وفي مناطق مختلفة من الواحة؛ ما تسبب في اشتعال حرائق على طرق زراعية ذات المصارف، ولا خسائر في الأرواح.وقال شهود عيان: «العاصفة اشتدت قوتها بعد منتصف الليل، وفي هذا التوقيت تشهد الشوارع قلة في الحركة، إذ إن أغلب السكان في منازلهم؛ ما خفف من الأضرار البشرية حتمًا؛ لأن أعمدة الكهرباء سقطت مباشرة وسط الشارع الذي يمتد من خلف دوار مكة باتجاه الشمال، ويقع على مسافة أكثر من 4 كيلومترات، وجانبه شوارع أخرى من الغرب شهدت سقوط أعداد كبيرة كذلك».بدورها، باشرت شركة الكهرباء عملها في المواقع المذكورة لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن، حسبما أكد مصدر لـ«عكاظ»، الذي أشار إلى أنه تم تأمين سيارات توليد الكهرباء كبديل مؤقت.