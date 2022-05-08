طالب أهالي وسالكو طريق بيشة - الجعبة بمحافظة بيشة، هيئة الهلال الأحمر السعودي، بافتتاح (مركز) يخدم مركز الجعبة وما جاورها، خصوصاً أن الطريق يشهد حركة مرورية وفي بعض الأحيان تحدث حوادث مؤلمة ومميتة، كان آخرها قبل أيام حينما اصطدمت سيارتان ببعضهما على الطريق بيشة - الجعبة بالقرب من مفرق الجليبات، نتج عنه 8 إصابات متفرقة، نُقلت جميعها إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادثة.أحمد عايض الأكلبي، قال: إن الطريق يشهد حوادث مستمرة، وفي بعض الأحيان ونتيجة تأخر وصول فرق الإسعاف يضطر بعض الحاضرين إلى نقل المصابين في الحادثة بمركباتهم الخاصة، الأمر الذي قد ينتج عنه التسبب في ضرر للمصاب نتيجة طريقة النقل الخاطئة، هذا بخلاف معاناة الأهالي من عدم وجود مستشفى قريب من المركز.فيما طالب عايض الأكلبي، فرع الطرق والخدمات اللوجستية في بيشة، بتعديل النقاط السوداء على هذا الطريق؛ نظراً لتزايد الحوادث في هذه المواقع، ومنها مفرق الجليبات ومنحنى السوق الشعبي ومنحنى الطُرقي ومفرق هيج.