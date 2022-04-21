•• الليلة لنا موعد متجدد من الغفران والعتق من النيران.. موعد من موسم الخير مقاماً ومنزلة ورفعة.. موعد مع ليالٍ نعلق فيها الكثير من الأحلام والآمال.. موعد مع الجزاء الإضافي والأجر الكريم.. موعد بألوان من القربات وضروب الطاعات.. موعد مع الذكر والدعاء والإحسان وطلب الرحمة والمغفرة من الله.. موعد مع الإكثار من قول: «اللهم إنك عفوٌ كريم تحب العفو فاعفُ عنا».•• ليالي الصفاء والنقاء والبكاء والرجاء.. ليالي البحث عن الراحة والسكينة والتطهير من الذنوب الثقيلة.. ليالي تنزل فيها الملائكة وتتنزل فيها الرحمات.. ليالي «التهجد» ودراسة القرآن وتدارسه.. ليالي الطهارة والنية الصادقة.. ليالي محو الذنوب ومضاعفة الحسنات.. ليالي تتفتح فيها القلوب طلباً للرحمة ورغبة إلى الخالق.. ليالي تدارك الفرصة في الأفق والتعويض على ما فات.. ليالٍ فيها ليلة خير من ألف شهر.•• إنها أفضل ليالي العام.. «ليلة القدر» التي تعادل ثلاثاً وثمانين سنة وأربعة أشهر.. ليلة أُنزل فيها القرآن.. ليلة نطلبها ونبتغي خيرها وأجرها، ومن حُرمها حُرم الخير كله.. ليلة يُفرق فيها كل أمر حكيم.. ليلة يُجتهد فيها ما لا يُجتهد في غيرها.. ليلة إحياء الليل، وإيقاظ الأهل، وشد المئزر.. «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه».•• اللهم افتح لنا في «ليلة القدر» باب كل خير فتحته لأحد من خلقك.. ارزقنا فيها رزقاً تُغيثنا به من رزقك الطيب الحلال.. نسألك توفيقاً في طريقنا، وراحة في أنفسنا، وتيسيراً لأمرنا.. اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، يا أرحم الراحمين يا كريم.