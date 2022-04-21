لعل المرأة في الحياة المعاصرة تعاني من أزمة وجودية، وعلى رأسها استلاب وعيها والزج بها في عوالم «الأيديولوجيا»، فلا يطلب منها استعمال ذكائها وخيالها وعبقريتها وعقلها، بقدر ما تكون مرغمة على تسيير الأعمى.من الحيل النفسية التي توظَّف لتحقيق هذا الغرض؛ هناك ـ على الخصوص ـ تقييد المرأة بأصفاد غير مرئية سيادية قهرية، وأخرى تسوق لها القيد مغلفاً في علبة الحرية العبثية.هل ألغيت حقيقة المرأة من أنها إنسان إلى شيء ظاهر كمادة خام يتم تشكيلها؟! هنا تتحول المرأة الحقيقية من الفكر والشعور والعواطف والحس إلى سند هوامي لكل العقد السالبة لكيانها الإنساني.. فاستلاب وعي المرأة ظاهرة لها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع.. هي نزعة داخلية لاستبدال الذات الحقيقية التي تجعلها لا تستطيع التواصل مع مجتمعها أو إقامة علاقة صحيحة وصحية.. هي تعاني من تشوهات معرفية وعاطفية نتيجة الإسقاطات الفكرية الانتهازية الإمراضية التي تشربَّتها وشكلت وعيها المزيف، فتسعى بذلك لامتلاك ذاتٍ أخرى معتقدة أنها ستجد الخلاص، فكيف لهذه الذات الخائفة الخاضعة لهذه الأفكار اللاعقلانية أن تعي حقيقتها الإنسانية.من هنا تتخلى المرأة عن قـواها الداخلية، وتحكمها في الذات، وقدرتها على التعقل، وعلى الحب، وعلى الحكمة، وعلى قوتها الخلاقة، ولهذا تسقط هذه القدرات الذاتية، فهي خاضعة ومستسلمة، وهكذا؛ فإن مفاهيم الحياة وقيمها لا توجد في أعماق ذاتها، بل إنها تأخذ منها وتثقل عليها التأثيرات بطريقة تفقد فيها الثقة في نفسها، ويستقر فيها الخوف الكبير، وفقدان الأمن، فضياع الشعور بأن تعيش حقيقتها وتعبِّر عنها خطيئة يملأه الخجل.وفي الوقت الذي يختص البناء الفكري بالقناعات العقلية والمعتقدات، وما تتضمنه من حقائق ومفاهيم ومبادئ ونظریات، فإن البناء النفسي يختص بالجانب الانفعالي والوجداني من الإنسان، إذ تتحكم الإرادة والدوافع والمشاعر في السلوك العملي للإنسان، كما يوضح الدكتور فتحي ملكاوي حقيقة الطبيعة الإنسانية في كتابة «البناء الفكري»؛ أن «الإنسان يتصف بالحركة والتطور والتغير والنمو من داخله، وتتشكل شخصية الفرد الإنساني من بنائه الفكري، وبنائه النفسي».