انتقد عدد كبير من أهالي العاصمة المقدسة، التشوّه البصري والنفايات التي تتراكم وسط الأحياء السكنية، وبالتحديد وسط الأراضي المسورة في حي العزيزية. وأشار سعد الدوسري وعامر الشهري، إلى وجود تلك الأحواش، وتحديدا في وسط العزيزية ومخطط اللحياني والكعكية، والأمل أن تركز البلديات الفرعية اهتمامها على الشوارع الداخلية بمثل تركيزها على الشوارع الرئيسية، مضيفين أن الشوارع الداخلية -أيضاً- تعاني من الحفريات والتشوّه البصري وغياب النظافة. وأعرب حمد العتيبي عن أمله في تنفيذ جولات رقابية مستمرة على كافة الأحياء لمعالجة الاختلالات وتردي البيئة.