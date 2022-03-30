تفاعلت بلدية محافظة عنيزة تعقيباً على ما نشر في «عكاظ» تحت عنوان: «صفر تصريف في «الفخارية».. الأهالي: اشترينا منازل في الحي وتورطنا!»، وأكدت تذليلها كافة الصعوبات لفرق الطوارئ التابعة لها لخدمة كافة أحياء المحافظة في تصريف مياه الأمطار، والتأكد من سلامة التصريف في المواسم، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم باعتبارها إحدى أولويات البلدية. وأكدت بلدية عنيزة استمرارها في تطوير البنية التحتية في كافة أنحاء المحافظة واستحداث المشاريع النوعية منها مشاريع تصريف السيول.وكانت «عكاظ»، نشرت تقريرا نقلت فيه شكاوى عدد من أهالي الحي بعدما اكتشفوا سوء تصريف مياه الأمطار ما تسبب لهم في خسائر مالية وأضرار جسيمة بسبب ارتفاع منسوب المياه وتسربها إلى المنازل، مطالبين بوضع حلول حاسمة وعاجلة تنقذ السكان من المخاطر التي تحيط بهم.