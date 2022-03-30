يعد طريق بيشة الجعبة من أهم الطرق التي تسهم في ربط جنوب المملكة بمناطق الباحة والطائف والغربية، إلا أن ما ينغص على مستخدميه أنه طريق مفرد ذو مسار واحد ويعرض سالكيه لمخاطر وحوادث بسبب الحيوانات السائبة، وترتفع وتيرة المطالبات بازدواجه، خصوصا أن الطريق يعج بالشاحنات ويشهد حركة مرورية دؤوبة على مدار اليوم. وقال عبدالله الأكلبي: إن الطريق برغم أن عمره لا يتجاوز 10 سنوات، إلا أنه شهد حوادث مأساوية يصعب على الذاكرة تجاوزها، والمأمول توسيعه لمسارين لأنه لا يخدم السكان في بيشة والجعبة فقط بل حلقة وصل رئيسية كونه متصلا مع طريق الجنوب - الباحة - الطائف، ويعتبر الطريق خيارا مختصرا للمسافرين من أقصى الجنوب ويشهد حركة لا تهدأ على مدار الساعة. ومن الضروري ازدواجه وتعديل النقاط السوداء التي تشهد الحوادث ومعالجة المنعطفات، مع أهمية إنشاء مراكز إسعافية مثل الهلال الأحمر والدفاع المدني.