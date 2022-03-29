رغم الوعود التي قطعتها هيئة الطيران المدني بإنجاز العمل في مطار الملك عبدالله الدولي الجديد، الذي يقع شمال مدينة جازان، في موعده الذي تم تحديثه وحددته قبل عدة أشهر، رصدت «عكاظ»، تأخير إنجاز المشروع في موعده الجديد، وبحسب اللوحة التي تقف أمام المشروع، كان من المفترض الانتهاء من المشروع وتسليمه ابتدائيا قبل 5 أشهر، إلا أن الواقع يتطلب عدة سنوات قادمة، إذ إن أعمال الإنشاء في مراحل البنية التحتية وتتطلب المزيد من الوقت.ويقام المطار على مساحة تتجاوز 50 مليون متر مربع، وصمم ليخدم 2.4 مليون مسافر في العام عبر الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بـ5 بوابات سفر، في كل بوابة جسران ليكون إجمالي عدد الجسور 10 جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.كما يشتمل المشروع على مرافق تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية ومحطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة، حيث تستمر أعمال الإنشاء الجديدة المتمثلة في أعمال الردميات وتحويل مياه سيول أودية «صبيا وبيش وشهدان» عن موقع المطار وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية وساحات انتظار الطائرات وشبكات الطرق والكباري، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار وأعمال إنشائية أخرى.