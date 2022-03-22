على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها أمانة محافظة الطائف في أعمال الزراعة والتشجير في الجزر الوسطية على طول امتداد طريق الطائف - السيل، إلا أن عدم تنظيم الجزر يشكل تشوهًا بصريًا لسالكي الطريق من الأهالي والزوار والمصطافين، خصوصا أن الطريق يعد من الطرق المحورية المهمة التي تشهد كثافة مرورية عالية في الإجازات الأسبوعية والصيفية. ورصدت «عكاظ» حاجة الجزر إلى الرصف والتنظيم ووضع أحواض أسمنتية حول الأشجار المزروعة. ويأمل عدد من مرتادي الطريق من الأمانة الإسراع في تنفيذ مشروع تحسين وضع الجزر، خصوصا أنها تحتل مساحات كبيرة، مشيرين إلى أنه بالإمكان استغلالها بالأرصفة الحديثة ذات الألوان الجذابة وعمل إنارة حديثة لتحسين المشهد ومعالجة التشوه البصري.