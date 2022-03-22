لا زال أحد مساري شارع مزدوج وحيوي جوار مستشفى أحد رفيدة العام، دون إضاءة مع إضاءة المسار الآخر. ما أثار دهشة واستغراب شركاء الطريق؟ ولم يجد المتحدثون لـ«عكاظ»، مبررا للإضاءة والظلام في وقت واحد، وقال خالد أبو مديني لـ«عكاظ»: عجباً أن يُضاء مسار دون آخر على شارع حيوي بحي آل بريد الواقع شرقي المحافظة، وطالب الأهالي أكثر من مرة بمعالجة الأمر منذ وقت طويل دون طائل أو تحرك.واتفق معه في المطلب ناصر القحطاني، حاثا الجهة المختصة التفاعل والتجاوب لخدمة مستخدمي الشارع الحيوي، وتركيب فوانيس إضاءة للمسار الآخر في نفس أعمدة الإنارة التي تقع في الجزيرة الوسطية، ربما يكون هذا الشارع هو الوحيد في منطقة عسير يضاء فيه مسار دون الآخر، واختتم علي آل ناصر بالقول، من المُفترض والمنطق، أن يتم إضاءة المسارين، فإضاءة مسار دون آخر، يحمل علامات تعجب، وموضع استغراب.