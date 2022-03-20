سكان مخطط حي المقام بالشرائع (شرقي العاصمة المقدسة) ظلوا يشكون من نقص في الخدمات البلدية الأساسية.ورصدت عدسة «عكاظ» في جولة ميدانية حاجة الحي إلى أعمال الرصف والإنارة والسفلتة والصرف الصحي وشبكتي المياه والاتصالات. وقال عبدالله العتيبي، إن الحي يزيد عمره على ١٥ عاما ويقع بالقرب من مخطط (٥) وشهد نهضة عمرانية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بعدة طلبات إلى أمانة العاصمة المقدسة لتنفيذ أعمال الخدمات البلدية الأساسية كالسفلتة والرصف والإنارة ولم يتم التجاوب معها. واقترح العتيبي على الأمانة تشكيل لجنة ميدانية لرصد احتياجات المخططات السكنية الجديدة في كافة أرجاء مكة المكرمة واستكمال إجراءات تنفيذ الاحتياجات. وتابع العتيبي أن المخططات الجديدة في حال استكمال خدماتها الأساسية ستكون عاملاً مهماً ومساعداً في خفض أسعار الأراضي التي تشهدها بعض مخططات الشرائع؛ نظراً إلى حرص المواطنين على السكن في الشرائع بسبب موقعها الاستراتيجي وقربها من طريق مكة - السيل السريع ما جعلها مقصداً للسكن والاستقرار خلال السنوات العشر الماضية.وأبان العتيبي أن بعض المواطنين لديهم رخص بناء من بلدية الشرائع الفرعية حسب الشروط واللوائح لكن عدم توفر الخدمات الأساسية جعل المواطنين يتريثون في البدء، والطريق الرابط بين مخطط المقام ومخطط (٥) بحاجة الى إعادة تنظيم ورصف وإنارة؛ نظراً إلى كثرة الحركة المرورية على الطريق.