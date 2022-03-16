طالب مزارعون من القفيف، الواقعة على طريق المدينة المنورة - المهد، بإيصال التيار الكهربائي، وتمكينهم من صكوك مزارعهم أسوة ببقية المزارع في المملكة. وأعرب المتحدثون لـ«عكاظ» عن أملهم في وصول صوتهمللجهات المعنية في ظل الإشكاليات التي تواجههم في تحسين جودة الزراعة.وقال مثيب السبيعي (أحد الملاك) إن لديه مزرعة منذ عدة سنوات، وتتوفر بها كثير من المحاصيل وأنواع التمور والخضار، لكن هناك إشكاليات كثيرة تعيق النشاط الزراعي؛ منها عدم وجود خدمة الكهرباء ما يؤثر سلباً على جودة المحصول، فالمزارع تحتاج إلى برادات لخزن المحاصيل ومنعها من التلف، ومن المطلوبات أيضا إصدار صكوك للمزارع بعد أن أكمل المزارعون جميع المتطلبات، فمعظم المزارع مملوكة بوثائق زراعية.واتفق معه عمر الردادي، مضيفاً أن هناك كثيراً من المزارع بعد قرية الضميرية؛ التي تبعد عن المدينة المنورة ٧٠ كيلومتراً، تشكو من مصاعب في الوصول إليها بسبب الطرق غير المعبدة، والمأمول من وزارة النقل معالجة الأمر بتنفيذ أعمال السفلتة لهذه الطرق التي تشكل منطقة خصبة للزراعة.