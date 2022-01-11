أكدت شركة المياه الوطنية لـ«عكاظ» أنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها، والأخذ بملاحظاتهم؛ سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم. وأوضحت الشركة حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.وأشارت إلى ما ورد في الخبر المنشور في «عكاظ» (الأحد) الموافق 9/ ‏يناير/‏2022، بعنوان (انكسار الخطوط بالطائف.. جهة تحفر وأخرى تدفن) إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المائية، وخدمات الصرف الصحي بمحافظة الطائف، كما أن تلك المشاريع يتم تنفيذها تبعاً لمعايير واشتراطات الجهات المعنية ووفق تنسيقات مسبقة. وبيّنت الشركة أنها تتعامل مع كافة البلاغات والانكسارات وفق آلية محددة ومؤشرات أداء تضمن جودة التنفيذ، كما أن تنفيذ الأعمال يخضع لمتابعة الجهات المختصة، ويتم وفقاً لإجراءات تضمن جودة العمل ووفق خطط زمنية محددة.وتدعو الشركة جميع العملاء والمواطنين للإبلاغ في حال ملاحظة أي أعطال أو تسريبات عبر الفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم الموحد (920001744)، أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play).