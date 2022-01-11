استبشر أهالي مركز بني سعد جنوب الطائف، قبل أكثر من 10 سنوات بوعود تنفيذ مشروع مخططات سكنية في المركز، وتحولت إلى موقع للإسكان، وقامت البلدية بنصب لوحة مشروع الإسكان على الطريق السياحي.وتوالت الوعود باعتماد مخطط سكني ليتم توزيعه على المواطنين بعد تنفيذه، إلا أن الوعود تبخرت وأصبح السكان وسالكو الطريق السياحي ينتظرون متى تبدأ وزارة الإسكان في تنفيذ مشاريعها في بني سعد بعد أن خصصت البلدية الموقع لها، والآلية التي سيتم تطبيقها ليستفيد السكان منها.ويطالب محمد النفيعي، وسعد الثبيتي الجهات ذات العلاقة باعتماد الموقع وتسليمه المطورين، حيث يشكل نقص الإسكان معاناة لسكان بني سعد، الذين يطالبون باعتماد الموقع بعد أن مضت عليه سنوات طويلة دون تنفيذ ولا يعلمون متى سيتم تنفيذ المشروع أسوة بالمواقع الأخرى في مدينة الطائف، حيث تضم بني سعد أكثر من 350 قرية يترقب سكانها تنفيذ المشروع وتوفير الخدمات حتى تعيدهم إلى قراهم.ويشير علي الذويبي، ومحمد الربيعي إلى أن الجميع استبشر خيراً بإعلان تخصيص موقع ووضع لوحة لا تزال شاهداً على غياب مشاريع الإسكان في جنوب الطائف، الذي سينهي معاناة الكثير من أبناء بني سعد.وطالب السكان بسرعة إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بدلاً من الوعود التي لم تتحقق.يذكر أن بلدية بني سعد خصصت موقعاً للإسكان، ليتم تنفيذ مشروع سكني لخدمة أبناء القرى ولا يزال دون اهتمام.