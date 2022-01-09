تشكو نحو 2000 طالبة بكلية العلوم والآداب بمحافظة الأسياح التابعة لجامعة القصيم من خطر الطريق الرابط بين مدينة عين بن فهيد والقادم من بريدة، وتكمن المشكلة أن القادم من العين مجبر على الوصول إلى أقرب دوران للعودة لمبنى الكلية، وهو إجراء فيه خطورة كبيرة على الطالبات القادمات من عدد من مراكز وقرى وهجر المحافظة. ويرى الأهالي أن أفضل حل للإشكالية إقامة إشارة ضوئية عند التقاطع أو دوار يتم ربطة بمدينة عين بن فهيد ليخفف المخاطر والمعاناة، خصوصاً أن المحافظة تشهد حركة مرورية كبيرة في أوقات الذروة.ويروي عبدالله صالح الفهيد معاناة كبيرة يتكبدها العابرون في عدم وجود مدخل خاص لكلية العلوم، فالوضع الحالي يسبب خطورة لأن كلية العلوم والآداب مبناها جديد، لكنها تحتاج مدخلاً افضل من الحالي، واقترح أن يكون المدخل مثل محطة قطار سار بالقصيم، وإن لم يتحقق يتم إنشاء دوار يقلل من الخطورة المتوقعة بسبب الحركة المرورية الكبيرة على الطريق الدولي الرابط بين منطقتي القصيم والرياض مروراً بالزلفي، كما أنه يتجه للكويت عن طريق قبة حفر الباطن، ولا بد من إيجاد حل قبل وقوع الفأس على الرأس.