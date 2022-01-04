طالب أهالي حي الندى في مدينة الدمام بإعادة سفلتة الطرقات بعدما أصبحت معاناة تؤرقهم خصوصاً مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار وتجمعها في الحفر التي سببتها الطرق المتهالكة. وطالب أهالي الحي عبر «عكاظ» بالنظر في المعاناة طبقاً لوصف ابتسام المحرق التي توضح أن الحي يشكو من تكسر الشوارع وتجمع المياه فيها، وتتفق معها روان العتيبي «الحي يفتقر كلياً الى مدخل مناسب، مع وجود شوارع عشوائية، ونعاني أيضاً من السرعات الجنونية لبعض السائقين بسبب عدم وجود مطبات». ومن جانب آخر بيّن غرم الله الزهراني معاناته الشديدة من وجود أراض مليئة بالأنقاض والنفايات أمام منزله وفوق أرض تُعرف بحديقة الندى مُنذ ٧ سنوات ولم يتم إنشاؤها حتى الآن، كما يوجد خزان وقود يعرض حياة الاهالي للخطر والمطلوب من الجهات المسؤولة التعاون معنا وتوجيه أصحاب هذه الاملاك بإزالتها أو بتحسين هذا المنظر غير اللائق حضارياً. اما أمجاد العنزي فقالت: «الحي يفتقر لوجود مدارس وبالأخص مدارس للبنين، فأبنائي يدرسون بحي آخر غير حينا».