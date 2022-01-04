تحفظ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على تقرير «مع برد الشتاء.. المعروض من الحطب والفحم أقل من الطلب» الذي نشرته «عكاظ »، وأوضح المتحدث باسم المركز عبدالرحمن محمد الدخيل لـ«عكاظ» أن الكميات المتوفرة بالسوق تكفي الحاجة الحالية والمتزايدة طوال العام، وأن منافذ الاستيراد لا تقتصر على جنوب أفريقيا فقط كما ورد في التقرير. وتابع المتحدث أنه وفقاً للأرقام والإحصاءات، فإن الكميات المستوردة من الفحم والحطب خلال الأشهر التسعة الماضية فقط تجاوزت 245 ألف طن مقابل ما تم استرداده من الحطب والفحم المحلي الذي يبلغ نحو 6 آلاف طن، ويكفي حاجة السوق ويفي بالطلب المتزايد خصوصاً مع استمرار عملية الاستيراد عبر إصدار المركز خلال 3 أشهر فقط أكثر من 400 ترخيص للمؤسسات والشركات. وأكد المتحدث في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي أن المركز أصدر خلال الفترة الماضية تصاريح لبيع الفحم والحطب المستورد بالتجزئة والبيع المتنقل بالسيارة للأفراد، وعرَّف بمنافذ البيع للحصول على الفحم والحطب المستورد، مثل المتاجر الكبرى، ومنافذ بيع مستلزمات الرحلات، والمتاجر الإلكترونية، والبقالات والتموينات.