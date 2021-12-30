استعرض مواطنون من حي الفاخرية بالدمام مطالبهم عبر «عكاظ»، وسلطوا الضوء على حزمة من المستلزمات التي يفتقرها حيهم منها إنشاء مركز صحي يحوي خدمات طبية متكاملة. وقال زياد الحشيان (أحد سكان الحي):‏ «أطلب من المسؤولين أن يتم العمل على إنشاء مراكز صحية تخدم سكان الحي نظرا للكثافة السكانية، وتطوير بُنية الاتصالات والإنترنت؛ نظرًا لتدني الشبكة وعدم وجود الخدمة الأرضية».وفي السياق ذاته، ترى ديمة محمد أن من أهم المشاكل في الحي السكني عدم وجود مركز صحي للحي وللأهالي، والسكان يضطرون للذهاب لأحياء أخرى لعمل الكشوفات والفحوصات التي قد يعتبر بعضها طارئا ولا تحتاج انتظارا، ونأمل من الجهات المعنية القيام بما هو لازم في هذا الشأن. وتتفق معها رفعة الشهراني من حي الندى المُجاور، وترى أهمية إنشاء المركز الصحي في حي الفاخرية؛ نظرًا لصغر مساحة مستوصف الندى الصحي مقابل الطاقة الاستيعابية التي يستقبلها. ومن مطالبات الأهالي أيضاً إنشاء مضمار مشاة والاهتمام بإنارات الشوارع وتشجيرها وبنظافتها والتخلص من النفايات ووضع الحاويات بالأماكن المناسبة تجنباً لتجمع الكلاب الضالة.