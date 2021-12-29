أدت تراكمات فاتورة المياه (٤٥ ألف ريال) إلى إغلاق دورة المياه في سوق الطباخة بالمدينة المنورة، التي تخدم أكثر من ٧٠ محلا إلى جانب الزوار ومرتادي السوق. وطالب مرتادو السوق بإعادة فتح الدورات خصوصا أن دورة المياه تخدم المسجد الذي يقع وسط السوق.وقال سعود خراز إن إغلاق دورة المياه بسبب الفاتورة ليس سببا مقنعا خصوصا أنها ليست أملاكا خاصة وتعود فائدتها للزوار والعاملين، «وحسب علمنا فإن الفاتورة مرتبطة بأحد المحلات وكان ينبغى فصل العداد عنه».بينما أكد محمد عيد المولد أن إغلاق دورة المياه بالسوق أمر غريب، وعلى إدارة السوق إيجاد حل للمشكلة وإنشاء دورة مياه أخرى إضافية.أما فيصل مديني فقال إن السوق يشهد كثافة من الزوار والمتسوقين خلال هذه الفترة. وطالب أمانة المدينة المنورة والجهة المختصة بحل الإشكالية التي استمرت لفترة طويلة دون حل.