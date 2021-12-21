طالب أكثر من ١٢٠ حارس وحارسة أمن في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وزارتي الصحة والتنمية والموارد البشرية بالتدخل لوضع حد لمعاناتهم المتكررة جراء تأخر صرف رواتبهم من قبل شركة الحراسات الأمنية التي وظفتهم، لأكثر من 3 أشهر.وأكد عدد من حراس وحارسات الأمن لـ«عكاظ»، عدم تسلم رواتبهم لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، مشيرين الى استمرار المعاناة لشهر رابع خاصة ان ديسمبر الحالي لم يتبق سوى أيام قليلة على انقضائه.واضافوا: رغم تأخر رواتبنا الشهرية لأكثر من 3 أشهر إلا ان الشركة المشغلة تتابع دوامنا بشكل يومي وتشعرنا بالخصميات في حالة الغياب وكان من الاولى عليها صرف مستحقاتنا المتأخرة بدلاً من التفرغ لرصد التأخر والتغيب عن الدوام.وقالوا تغيب عدد كبير عن العمل الخميس الماضي ولم يحضر في الوردية الثالثة سوى عدد قليل من حراس الامن ما دفع الشركة المسؤولة عن الحراسات الأمنية للاستعانة بالدوريات الامنية لتأمين الموقع. وأوضحوا ان أغلب الحراس والحارسات في هذه الشركة غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية ما يعد مخالفة صريحة لنظام العمل.وعن دور الجهات المعنية في الموضوع قال الحراس انهم قاموا برفع شكوى في مكتب العمل «ولكن الحال لم يتغير منذ ذلك الحين ولم نجد من هذه الشركة سوى الوعود حيث قامت بتوظيفنا ولكن بلا رواتب»، كما أنهم - على حد قولهم - قاموا بمخاطبة وزارة الصحة التي أفادتهم بأنها بعثت بإيميلات للشركة ولكنهم لم يحصلوا على رد بخصوص ذلك.«عكاظ» تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي في مكة المكرمة حاتم المسعودي الذي وعدنا بالرد حينما يصل من مستشفى النور دون تحديد وقت للرد.