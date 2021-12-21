طالب عدد من المواطنين بسرعة إيجاد حل لمشكلة تأخر الحصول على مواعيد بمركز طب الأسنان التخصصي في بيشة، وتوفير مواقف سيارات للمراجعين، مشيرين إلى أن الحصول على الموعد قد يستغرق أكثر من 24 شهراً وهو ما يفاقم معاناة المرضى.ويرى المراجع ناصر الشهراني زيادة العيادات لاستيعاب المراجعين وتقليص مدد الانتظار، ويتفق معه سالم البيشي، ويضيف أنه لا توجد مواقف للمركز التخصصي لطب الأسنان ما يضطر البعض الى الوقوف الخاطئ وتعريض أنفسهم للمخالفات المرورية أو الوقوف أمام منازل جيران مركز طب الأسنان ما يسبب حرجا واستدعى الجيران إلى نصب لوحات أمام منازلهم تمنع الوقوف.وطالبت نورة الشهري صحة بيشة بإتاحة الفرصة للمواطنين بشراء مستلزمات زراعة الأسنان والتركيبات بالتنسيق مع القطاع الخاص أو التحويل إلى مركز متقدم خارج المحافظة حلاً لمشكلة الانتظار الطويل، و«لا يعقل أن ينتظر الشخص سنوات للعلاج بسبب عدم توفر أدوات»، وأضافت «لا بد من إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة تأخر المواعيد بشكل عام».أما محمد السلولي فيقول «استبشرنا خيراً بافتتاح الدوام المسائي في مركز طب الأسنان إلا أنه لا مواعيد متاحة خلال الأشهر القادمة».