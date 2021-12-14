طالب عدد من مرتادي الطريق المؤدي لمركز عشيرة والمحاني شمال محافظة الطائف الجهات المختصة بسرعة استكمال ازدواج الطريق، ليقدم خدماته للسكان دون مخاوف من الخطر الذي يتربص بهم.وقال كل من راشد عبدالله العتيبي، وعبدالله المقاطي، وثامر بن مسفر لـ«عكاظ»: «بدأت الشركة المنفذة للمشروع أعمالها قبل أكثر من خمس سنوات والمتمثل في توسعة الطريق الذي يبدأ من الجسر بطريق الطائف- الرياض السريع ووصولًا إلى مركز عشيرة والمحاني بطول ١٤ كيلو مترا، بحيث يكون مسارين في كل اتجاه نظرا للكثافة المرورية العالية التي يشهدها الطريق على مدار الساعة من مواطنين وطلاب مدارس ومعلمين ومعلمات، وكذلك مرتادي المركز. وأشاروا إلى أن أعمال التوسعة لا تزال تسير ببطء غريب دون معرفة الأسباب رغم الحاجة إلى هذا الطريق».ونوهوا إلى أن الطريق يعد من الطرق الحيوية في شمال المحافظة؛ نظرا لكثرة سالكيه ويشهد كثافة مرورية من قبل السيارت الصغيرة، وسيارات النقل المختلفة على مدار الساعة.وأفادوا بأن المشروع من المفترض أن ينتهي قبل عامين من الآن، حيث كان من المقرر تسليم المشروع والانتهاء في شهر ربيع الأول من العام ١٤٤١هـ.وبينوا أن فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة وضع لوحة صغيرة على لوحة المشروع الرئيسية تضمنت أنه تم سحب المشروع من الشركة المنفذة الحالية، مشيرين إلى ضرورة استكمال المشروع بأسرع وقت للاستفادة منه وإنهاء معاناة سالكيه، متسائلين لماذا توقف المشروع ومن ينهي معاناة السكان والخطر الذي يتربص بهم في كل وقت.