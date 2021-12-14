اختلف عدد من المؤرخين والباحثين حول تاريخ بئر مزرعة البساطية جنوبي المدينة بمنطقة جبل أحد وجبل عينين وساحة معركة غزوة أحد، وما يتخلله من وادي قناة ومزارع التي كانت تسمى يثرب وسكانها العماليق.وتعود تفاصيل البئر إلى أن مشرف وقف مزرعة البساطية، عمر البساطي، قام بالحفر ووجد تحت الأرض بئرا قديمة يختلف تصميمها عن بقية آبار المدينة المنورة.وطبقا لمصادر، فإن الملك «تبع» حينما قدم للمدينة احتفر بئرا وأقام منزلا في الموقع على سفح جبل أحد ووادي قناة وسميت بئر الملك، وماؤها عذب واندثرت البئر مرات عدة وتم إصلاحها واكتشفت حديثا في مزرعة البساطية في منطقة خصبة.وأرجع باحثون، منهم المؤرخ أنور عشقي، وعبدالرحمن النزاوي، وعبدالرحمن بو رحيله استنادا لبعض المصادر أن هناك بئرا تعود للملك «تبع» ولأقوام آخرين عاشوا في هذه المنطقة التي تقع خارج المدينة. ويطالب عبدالحق العقبي وعبدالغني القش الجهات المعنية بتوثيق الآبار الموجودة في المدينة المنورة، فيما يؤكد الدكتور محمد أديب عبدالسلام أنه سيتم طرح الأمر على هيئة تطوير المدينة لرصد الآبار الموجودة في المنطقة.