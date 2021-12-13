يُعاني مستخدمو طريق العقيرة بمحافظة أحد رفيدة من الظلام الذي يُخيّم على نصف الطريق تقريباً، على الرغم من نصب أعمدة الإنارة على جانبه منذ سنوات سابقة، ويقع الطريق في منطقة جبلية، ويربط بين جنوب المحافظة ومركز الواديين، ويشهد حركة مرورية ضعيفة في فترات الليل بينما تكون أكبر خلال النهار. وتساءل عبر «عكاظ» محمد البشري، ومحمد أبو سبعة، وأحمد المالكي: لماذا لا تُضاء نصف فوانيس الطريق، والتي لاتزال معطلة منذ فترة؟وأضافوا أن نصف الطريق من جهة مركز الواديين ظل مُظلماً، والمأمول من الجهة المعنية التجاوب بإنارة الفوانيس، فالظلام على الطريق، يُدخل الخوف في قلوب معظم قائدي المركبات، ومرافقيهم خلال فترات الليل عند التوجّه من وإلى مركز الواديين، فيما يعمد الكثيرون من قائدي المركبات خلال فترات الليل تحديداً، إلى التوجّه إلى طريق الملك عبدالله، دون طريق العقيرة، وذلك لإنارته المستمرة، في ظل حركة السير المتواصلة.