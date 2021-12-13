يعاني سكان ومرتادو الجراد شرقي بريدة من ضيق الطريق الرئيسي وتعرجه وكثرة الحوادث، فالكوارث فيه مجتمعة بين ضيق المسار والسرعة الجنونية من بعض شركاء الطريق، وبرغم جهود إدارة المرور في الآونة الأخيرة بوضع لوحه تحدد السرعة بـ٨٠ كم، إلا أن اللوحة لم تعد كافية لضبط المتهورين، كما يرى المواطنون وقاطنو الجراد والمتنزهون وأصحاب المخيمات، ويقول فهد حمود المهوس: نعاني على هذا الطريق من عدة إشكاليات لعل في مقدمتها ضيق الطريق والسرعة الجنونية التي تهدد الجميع، خصوصا أن الجراد مأهول بالمزارع والاستراحات والمخيمات، وهو متنفس كبير للعوائل والشباب، ومن عدم الإنصاف ألا يكون هناك طريق واسع ومضاء، وأرصفه وخدمات.ويتفق معه صالح الجارلله الربيش وعبدالله المقصورة وعبدالرحمن الحميد، ويضيفون أن الطريق ضيق وخطر على مرتاديه والسكان، وننتظر أن تتم إعادة سفلتته وتوسعته.. والجراد تعاني أيضا مع سوء الطريق، وضعف شبكات الإنترنت.