أبدى سكان حي الحوية شمال الطائف قلقهم من كثافة الشاحنات وعبورها داخل الحي وتهديدها للسكان والمارة خصوصا قرب كوبري الدهاس، إذ يعاني أولياء الأمور مصاعب في إيصال أبنائهم وبناتهم لمدارسهم والوصول إلى مقار أعمالهم، كون الشاحنات تسببت في العديد من الحوادث المرورية في فترات سابقة وتعطيلها حركة المرور.ويربط كوبري الدهاس طريق الطائف الرياض السريع بطريق مكة المكرمة جوار المخطط ويعتبر طريقاً دولياً إلى الخليج.ونقلت «عكاظ» قلق الأهالي للمتحدث باسم وزارة النقل عبدالعزيز العتيبي حول إذا ما كان الكوبري سيشهد توسعة وتغييراً في مداخله ومخارجه ليصبح دائرياً، فقال إن الجسر يقع بالحوية شمالي الطائف، ويربط طريق الطائف الرياض السريع بطريق الطائف مكة المكرمة، وهناك مشروع لربط طريق الرياض بطريق السيل الكبير (طريق الشاحنات)، كطريق بديل للجزء بين ميقات السيل الكبير والحوية، وتجري مراحل تنفيذ المشروع بإجمالي أطوال يبلغ 28 كم.وحول توسعة الجسر، أوضح المتحدث صعوبة عمل توسعة للجسر في الوقت الحالي، بسبب وجود عوائق تمنع ذلك، ومنها استملاكات وخدمات، علماً بأنه ستتم إعادة النظر في تنظيم الجسر حال الانتهاء من استكمال الطريق البديل.وأكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية سعيها للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الطرق، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الوصول للمركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.